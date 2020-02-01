Депутат Затулин объяснил, с какими протестующими власти не должны вести диалог

Депутат Государственной думы Константин Затулин считает, что участники массовых беспорядков, проявляющие агрессию к сотрудникам правоохранительных органов, не должны рассчитывать на диалог с властью.

Таким образом первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) прокомментировал сообщение о том, что в Чили в ходе массовых беспорядков пострадали полицейские.

О том, что в ходе прошедших в Сантьяго массовых погромов были задержаны 124 человека из числа протестующих, при этом 46 сотрудников местной полиции получили ранения, ранее в ходе специально созванной пресс-конференции заявил глава чилийской полиции Энрике Бассалетти. Причиной беспорядков стала гибель футбольного болельщика, сбитого полицейским автомобилем 28 января. Протестующие в ходе массовых беспорядков сожгли несколько автобусов и разграбили три супермаркета.

Комментируя новости о событиях в чилийской столице, Константин Затулин отметил, что у массовых беспорядков всегда есть причины:

«Эти причины либо подаются предварительному профилактированию, либо нет. Беспорядки являются следствием чей-то злой воли или каких-то объективных обстоятельств, которые привели к протесту», — отметил парламентарий.

Также Затулин добавил, что с беспорядками необходимо бороться вне зависимости от того, чем они были вызваны, то есть власти должны применять разные средства контроля из которых насильственный – самый последний.

«Должно быть представление об адекватности противодействия. Оно, как правило, не должно приводить к рецидивам этих беспорядков и служить источником для следующих», — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что довольно сложно на основе общих представлений предложить некий «универсальный рецепт» по предотвращению беспорядков, но ясно, что если их не предотвращать, то массовые волнения имеют шансы перерасти во что-то более серьезное, например, в насильственный захват власти.

«Любое государство, которое является стабильным, устойчивым и дееспособным вынуждено, несмотря на причины беспорядков, с ними бороться», 0 добавил Затулин.

В том, что касается работы Госдумы, по мнению Затулина, депутатам необходимо создать законные условия привлечения участников беспорядков к юридической ответственности, это послужит борьбе с незаконными акциями.

Депутат отметил, что государство нуждается в защите, но необходимо следить за адекватностью применения силы.

«В определенной ситуации это, конечно, помогает, но если ситуация зашла далеко, то ничего не остается, как ее пресекать. В этом смысле участники этих беспорядков должны понимать свою ответственность. Им нужно объяснить и призвать к тому, чтобы они задумались над тем, что потом может за этим последовать», — отметил он.

При этом депутат подчеркнул, что власть не должна вступать в разговоры с теми участниками беспорядков, кто нападает на полицейских, стреляет в них, или грабит магазины.

«Диалог с людьми, которые вышли на санкционированный митинг и при этом не проявляют никакой агрессии, возможен», — заключил Затулин.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошла целая серия незаконных митингов, порой перераставших в массовые беспорядки. Организаторами этих акций были соратники блогера Навального, которые из-за грубых нарушений не были допущены до участия в выборах в Мосгордуму. Сотрудники правоохранительных органов, охраняя порядок на столичных улицах, действовали корректно и профессионально, благодаря чему удалось избежать появления пострадавших и жертв, несмотря на все усилия провокаторов.