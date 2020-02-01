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13:33   1 Февраля 2020
Россия

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков поприветствовал решение американского писателя Стивена Кинга уйти из соцсети Facebook из-за ее политизированности. По словам эксперта, он прекрасно понимает возмущение известного автора.

Ранее писатель Стивен Кинг заявил, что устал от лжи, которую распространяет Facebook, а также от политической рекламы. Кинга беспокоит неспособность руководства соцсети защитить личные данные пользователей. Автор бестселлеров заявил, что удаляет свой аккаунт.

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Владимир Зыков отмечает, что помимо Facebook в мире есть много других соцсетей, которые намного лучше. В пример эксперт привел российские «ВКонтакте» или «Одноклассники». Зыков говорит, что многие знаменитости из США заводят страницы в российских социальных сетях.

«Facebook ведет неправильную политику в отношении всех своих пользователей. Несмотря на все их заявления о том, что они вне политики, — это не так. Они в Россию не переносят свои сервера, это показатель того, что их действия политизированы, потому что наверняка действия по переносу серверов не поддержат представители американской политической элиты», — передает слова Владимира Зыкова «ПолитЭксперт».

По словам аналитика, на счету у Facebook много грязных дел, в которых они были замешаны. В пример он привел предложения рекламодателям категории россиян, которые якобы готовы изменить родине.

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

На территории РФ действует закон, обязывающий Facebook перенести свои сервера в Россию. Это позволит обезопасить российских пользователей, но соцсеть не выполняет поставленные условия. Сейчас Роскомнадзор накладывает на Facebook штрафы за несоблюдение, однако необходимы и более серьезные инструменты воздействия.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #facebook

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