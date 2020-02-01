Самонкин призвал привлечь ФБК к отвественности за отмывание колоссальных сумм и клевету

Политолог и публицист Юрий Самонкин в беседе с IReactor выразил мнение, что сотрудники ФБК, подозреваемые в отмывании огромной суммы денег, должны понести уголовное наказание.

Басманный столичный суд оставил под арестом до 3 августа шесть банковских счетов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Такое решение принято в пятницу, 31 января. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста.

ФБК попал в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Сотрудники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на «донаты» россиян.

Следователи уверены, что эти деньги использовались для финансирования структуры Навального.

Ранее в октябре 2019 года Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. По сообщениям ведомства, есть все доказательства, указывающие на финансирование фонда из-за рубежа. За 2019 год ФБК получили три перевода из Испании и США на общую сумму 140 тысяч рублей.

СМИ выяснили, что структуру спонсируют иностранные заказчики, а «вознаграждения» от них поступают на счета и биткоин-кошельки фонда ФБК в выходу новых псевдорасследованиям.

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин уверен, что ФБК спонсируют западные покровители, потому что фонд работает в фарватере политики Запада. ФБК дискредитирует правоохранительную систему, институты государственной власти и официальных должностных лиц России.

«Если вина сотрудников ФБК будет установлена в соответствии с решением суда, то сотрудники этой организации должны понести уголовную ответственность за свою клевету. Алексей Навальный и ФБК весьма однобоко освещают текущую повестку, доказывая, что они работают в интересах враждебных России сил и должны быть привлечены к реальной ответственности за свою деятельность», — уверен Самонкин.

Напомним, 20 января Мосгорсуд вновь оставил ФБК реестре НКО-иноагентов.