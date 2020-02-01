Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.

С такой рекомендацией ведомство обратилось в связи с продолжающемся в Китае распространением пневмонии нового типа.

Ранее пресс-служба Минтранса России сообщила, что с 1 февраля авиасообщение между РФ и КНР переходит с регулярного на чартерный режим, в связи с чем, возможно, произойдут изменения во времени полета и номерах рейсов. Как отмечается в сообщении ведомства, авиакомпании распространяют в своих кол-центрах памятки по информированию пассажиров о возможных изменениях.

Также в Минтрансе отметили, что контролируют ситуацию российских и китайских граждан, для чего ведомство создало оперативный штаб Росавиации, руководителем которого стал Александр Нередько.