Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
13:04   1 Февраля 2020
Весь мир

Вооруженные столкновения между САА и боевиками не прекращаются на западе Алеппо

Вооруженные столкновения между САА и боевиками не прекращаются на западе Алеппо

Вооруженные столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных бандгрупп на западе Алеппо не прекращаются. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Военный источник (NovostiDamask) в Telegram сообщает, что ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Тадиф. Журналисты интернет-портала Aleppo Media Center передают, что военные самолеты ВВС Сирии поддерживают САА с воздуха.

Вооруженные столкновения между САА и боевиками не прекращаются на западе Алеппо

В частности, укрепрайоны джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры*» (запрещено в РФ), подверглись точечным авиаударам около сирийского города Анджара.

Террористы «Джебхат ан-Нусры*» в очередной раз обстреляли жилые районы административного центра Алеппо. Никто из жителей города не пострадал, но под ударом оказался детский сад в квартале Шахба, а также местная мечеть, передает РИА Новости.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #алеппо #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...