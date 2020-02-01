Вооруженные столкновения между САА и боевиками не прекращаются на западе Алеппо

Вооруженные столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками незаконных бандгрупп на западе Алеппо не прекращаются. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Военный источник (NovostiDamask) в Telegram сообщает, что ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Тадиф. Журналисты интернет-портала Aleppo Media Center передают, что военные самолеты ВВС Сирии поддерживают САА с воздуха.

В частности, укрепрайоны джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры*» (запрещено в РФ), подверглись точечным авиаударам около сирийского города Анджара.

Террористы «Джебхат ан-Нусры*» в очередной раз обстреляли жилые районы административного центра Алеппо. Никто из жителей города не пострадал, но под ударом оказался детский сад в квартале Шахба, а также местная мечеть, передает РИА Новости.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена в России.