Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Писатель Стивен Кинг заявил, что его не устраивает поток лжи, который допускает социальная сеть Facebook в своей политической рекламе, в связи с чем он принял решение удалить свой аккаунт.

Об этом писатель написал на своей страничке в сети микроблогов Twitter.

«Я удаляюсь из Facebook. Я недоволен потоком ложной информации, который допускается в его политической рекламе. Я также не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей».

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

Жесткой критике подверг Facebook и его основателя Марка Цукерберга американский финансист Джордж Сорос, который опубликовал в издании The New York Times целую статью на эту тему.

«(Соцсеть)спроектирована таким образом, чтобы скрыть источники распространения провокационного и заведомо ложного контента», — написал основатель фонда Soros Fund Management.

При этом он отметил, что администрация Facebook не предпринимает мер, чтобы привлечь к ответственности тех, кто распространяет в социальной сети информацию, несоответствующую действительности.

По мнению Сороса, между Цукербергом и президентом США Дональдом Трампом есть некие данные договоренности и создатель Facebook оказывает главе Белого дома поддержку.

Ранее в США уже не раз сурово критиковали Facebook из-за того, что компания нарушает правила сбора и хранения личных данных пользователей.