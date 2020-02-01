Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
13:05   1 Февраля 2020
Весь мир

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Боль в ногах может сигнализировать о повышенном риске сердечного приступа. К такому выводу пришли кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний (Deutsche Herzstiftung).

Боли в икрах при ходьбе являются симптомами облитерирующего эндартериита, или «болезни витрины». При нем человек вынужден часто останавливаться на улице, делая вид, что рассматривает витрины.

Медики в беседе с Focus.de добавили,что обеспокоенность должна вызывать боль в области вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает. Кардиологи пояснили, что такие симптомы говорят об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. В случае их появления рекомендуется немедленно пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сердце #инфаркт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...