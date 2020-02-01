Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Боль в ногах может сигнализировать о повышенном риске сердечного приступа. К такому выводу пришли кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний (Deutsche Herzstiftung).

Боли в икрах при ходьбе являются симптомами облитерирующего эндартериита, или «болезни витрины». При нем человек вынужден часто останавливаться на улице, делая вид, что рассматривает витрины.

Медики в беседе с Focus.de добавили,что обеспокоенность должна вызывать боль в области вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает. Кардиологи пояснили, что такие симптомы говорят об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. В случае их появления рекомендуется немедленно пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.