Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал прибывшему в Минск госсекретарю США майку Помпео, как выглядит «белорусская диктатура». Встреча состоялась во Дворце Независимости.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава республики.

По итогам переговоров с Помпео, Лукашенко отметил, что рад встрече с ним, так как нынешний госсекретарь США является одним из архитекторов современной американской политики. Также глава республики отметил, что Помпео рискнул приехать в Минск после «разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США», которые допустили прошлые власти Соединенных Штатов.

Также в ходе встречи американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва.