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 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
12:37   1 Февраля 2020
Россия

Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за время мониторинга всего обнаружено 305 заболевших с признаками ОРВИ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в России впервые выявлены случаи инфицирования коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами Китая.

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Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

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