Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за время мониторинга всего обнаружено 305 заболевших с признаками ОРВИ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в России впервые выявлены случаи инфицирования коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами Китая.