Анонимы 31 января «заминировали» в Москве здания районных судов, прокуратуры и СКР

Анонимы 31 января «заминировали» в Москве здания районных судов, прокуратуры и Следственного комитета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Неизвестные сообщили о минированиях 20 зданий районных судов, более 35 — прокуратуры и свыше 40 зданий СКР. Также лжеминеры рассылали анонимки руководству московских вокзалов. Для проверки минирований пришлось эвакуировать порядка одной тысячи человек. Традиционно ни одно сообщение о взрывных устройствах не подтвердилось.

Письма рассылались с сервиса, который на 60 минут создает временные электронные адреса без регистрации, именно с них и производилась массовая атака учреждений. Также источник «Интерфакса» сообщил, что в столичную гостиницу «Метрополь» поступил анонимный звонок о минировании с номера, зарегистрированного в Нижнем Новгороде. Сообщение также оказалось ложным.

Накануне корреспондент Русской службы «Би-би-си» Андрей Захаров написал в соцсетях, что лжеминеры перешли с заблокированного ФСБ и Роскомнадзором сайта Protonmail на сервис временных почтовых адресов Guerrillamail и продолжают рассылку сообщений о лжеминированиях.