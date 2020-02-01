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11:51   1 Февраля 2020
Россия

Житель Урала заснял на видео падение метеора

Житель Урала заснял на видео падение метеора

Житель Урала заснял на видео падение метеора, которое произошло в ночь на четверг, 30 января.

Автором видеозаписи является житель Ирбитского района Свердловской области Илья Янковский. На кадрах видно, как что-то светящееся пролетает над домами в небе, затем становится все ярче и в конце вспыхивает.

«Яркий болид был зафиксирован камерами метеорного патруля сегодня в 03:13 по местному времени. Его можно было наблюдать на обширной территории Урала и Западной Сибири», — пишет автор ролика.

В соцсетях очевидцы пишут, что видели яркую вспышек в небе также в Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областях.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #видео #урал #общество #метеорит

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