Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

Зыков предложил Стивену Кингу перейти из Facebook во «ВКонтакте» или в «Одноклассники»

 Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

Стивен Кинг сообщил, что удаляет аккаунт в Fb, так как боится за свои личные данные

 Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта

Немецкие ученые назвали боль в ногах возможным симптомом скорого инфаркта
12:10   1 Февраля 2020
Россия

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Жителей России ждут длинные выходные со 22 по 24 февраля из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда в субботу, 1 февраля

В ведомстве напомнили, что Дня защитника Отечества выпадает в этом году на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля, понедельник.

Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой: с 10 по 13 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...