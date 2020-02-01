Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Жителей России ждут длинные выходные со 22 по 24 февраля из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда в субботу, 1 февраля

В ведомстве напомнили, что Дня защитника Отечества выпадает в этом году на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля, понедельник.

Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой: с 10 по 13 марта.