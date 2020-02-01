Марков назвал Reuters одним из главных идеологических инструментов Запада

Агентство Reuters нельзя воспринимать как традиционное средство массовой информации, так как некоторое время назад оно попало под контроль западных спецслужб и теперь обслуживает лишь их политические интересы.

Об этом в беседе с информационным агентством Nation News в субботу заявил политолог Сергей Марков, комментируя требования, которые агентство Reuters озвучило к кандидату на должность заместителя главы московского бюро. Один из критериев, указанных в вакансии, говорит, что кандидаты должны придерживаться критичных взглядов на деятельность президента РФ Владимира Путина, и, в частности, на его предложение относительно внесения поправок в Конституцию РФ.

Ранее полный текст объявления Reuters о поиске сотрудника разместило агентство RT – в тексте говорится, что новый заместитель главы московского отделения международного информагентства должен доносить до россиян мысль, что Путин якобы исходит из собственных интересов, «пропихивая внесение поправок в Конституцию РФ».

Комментируя ситуацию, Сергей Марков заявил, что Reuters уже давно не работает как СМИ, а выполняет функции западной пропагандистской структуры, которая выполняет конкретные заказы, обслуживая политические интересы глубинного государства и олигархических структур, неконтролируемых гражданами.

«Reuters — средство массовой пропаганды, которое действует по приказу руководства. Это наиболее видно по тому, как они показывают ситуацию на Украине, замалчивая чудовищные преступления реального бандитского киевского режима. (…) Многие средства массовой информации, в том числе Reuters, попали под контроль спецслужб и олигархических структур», — подчеркнул политолог.

При этом Марков отметил, что в странах Евросоюза и в США демократия ликвидированы процентов на 90. Западные страны уже давно не базируются на принципах правового государства и свободы слова, а их нынешняя идеология соответствует откровенно пропагандистской компании, развернутой против России. И агентство Reuters, подчеркнул эксперт, является одним из ведущих, а может быть и главным идеологическим инструментом в этом процессе, как газета «Правда» в коммунистические времена.