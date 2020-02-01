США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
США назначит своего посла в Минске после десятилетнего перерыва, об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В течение десяти минувших лет американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные. Сейчас, по словам Помпео, появится посол, который будет вести полноценную работу.
Президент Белоруссии в свою очередь поблагодарил госсекретаря США и заявил, что рад визиту Помпео после многолетнего непонимания между Минском и Вашингтоном. Лукашенко подчеркнул, что безосновательное непонимание возникло со стороны предыдущих властей Соединенных Штатов.
«Очень хорошо, что вы … рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — заявил президент Белоруссии.
Накануне американский госсекретарь Майк Помпео посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.