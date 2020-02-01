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11:37   1 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначит своего посла в Минске после десятилетнего перерыва, об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В течение десяти минувших лет американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные. Сейчас, по словам Помпео, появится посол, который будет вести полноценную работу. 

Президент Белоруссии в свою очередь поблагодарил госсекретаря США и заявил, что рад визиту Помпео после многолетнего непонимания между Минском и Вашингтоном. Лукашенко подчеркнул, что безосновательное непонимание возникло со стороны предыдущих властей Соединенных Штатов.

«Очень хорошо, что вы … рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — заявил президент Белоруссии.

Накануне американский госсекретарь Майк Помпео посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #белоруссия #лукашенко #майк помпео

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