Минтранс предлагает увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Министерство транспорта предлагает свою версию изменений в КоАП. Речь идет о повышении штрафов для водителей такси и автобусов за нарушения ПДД.

Ужесточать наказание предлагается за такие случаи, как перевозка пассажиров на неисправном автомобиле (с 500 до 1000 рублей), проезд на красный свет (с 1000 до 2000 тысяч) и причинение легкого вреда здоровью (от 5000 до 10 000 рублей)

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД. По словам ведомства, проект отражает предложения МВД.