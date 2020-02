Великобритания официально вышла из ЕС

В ночь на субботу, 1 февраля, Великобритания официально вышла из Евросоюза спустя 47 лет сотрудничества с Брюсселем. Свое сожаление о выходе Британии из ЕС выразил главный дипломат Евросоюза, Верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что Лондон останется ключевым партнером для Брюсселя.

"The United Kingdom will remain a key partner for the European Union. I look forward to what I hope will be a very close cooperation with our British friends on our common challenges at the regional and global level" @JosepBorrellF #NewBeginnings ???????? ???????? pic.twitter.com/iExGFFtyjx