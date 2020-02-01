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11:23   1 Февраля 2020
Весь мир

Великобритания официально вышла из ЕС

Великобритания официально вышла из ЕС

В ночь на субботу, 1 февраля, Великобритания официально вышла из Евросоюза спустя 47 лет сотрудничества с Брюсселем. Свое сожаление о выходе Британии из ЕС выразил главный дипломат Евросоюза, Верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что Лондон останется ключевым партнером для Брюсселя.

«Я с нетерпением жду того, что будет очень тесное сотрудничество с нашими британскими друзьями в решении наших общих задач на региональном и глобальном уровнях», — пишет дипломат в Twitter.

Выступая накануне перед выходом из ЕС, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Brexit возродит «силу независимой мысли и действий» Соединенного Королевства. Видеообращение британского премьера запустили на Даунинг-стрит вместе с обратным отсчетом до того момента, как процедура выхода из ЕС официально состоится.

По словам Бориса Джонсона, выход из ЕС станет «реальным национальным обновлением и изменением». При этом само слово «Brexit» он не произносил.

Великобритания официально вышла из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность и заявил, что Brexit был «сигналом тревоги» огромного исторического значения. Выступая в Париже, французский лидер сообщил, что Великобритания через 47 лет отвернулась от Евросоюза.

«Между Францией и Великобританией существует длинная история, состоящая из крови, свободы, мужества и сражений, я не забуду этого», — резюмировал Эммануэль Макрон.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила, что ЕС хочет, чтобы отношения с Великобританией оставались прежними, но они никогда не будут такими же, как когда Британия была в составе Евросоюза.

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Автор: Ольга Воскресенская
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