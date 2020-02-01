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11:09   1 Февраля 2020
Россия

Россияне стали больше экономить

Россияне стали больше экономить

Россияне в конце 2019 стали больше экономить на покупке одежды, бытовой техники, а также еде. В том, что приходится «ужиматься», признались 70% респондентов. Исследование потребительского доверия The Conference Board проводилось совместно с компанией Nielsen.

Больше всего россиян (59 процентов) сокращали траты на покупку новой одежды. Показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с июлем-сентябрем. Тратить на одежду продолжают 42 процента опрошенных.

Кроме того, 56 процентов жителей нашей страны покупают более дешевые продукты питания — на 2 процентных пункта больше, чем кварталом ранее. Россияне также экономили на покупке бытовой техники (38 процентов или плюс 3 процентных пункта) и использовании личного автомобиля (19 процентов или плюс 4 процентных пункта).

На развлечениях вне дома экономили 54 процента россиян(плюс 2 процентных пункта). 29 процентов заявили, что напротив, увеличили эту статью расходов (плюс 2 процентных пункта).

В целом у 78 процентов россиян есть свободные деньги. Треть жителей страны (32 процента) с помощью них формируют сбережения.

«В глобальном рейтинге стран РФ по уровню уверенности потребителей опустилась на 61 место из 64»,— отметила Nielsen.

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Автор: Арсений Аскольский
#деньги

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