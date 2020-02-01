Центральную Россию ожидает резкое похолодание, предупредил Гидрометцентр

Похолодание придет в центральные области европейской части России с 5 февраля, а начало недели пройдет в условиях весенней погоды.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Российская газета», приводя слова заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Порошиной.

По ее словам, в ночь на вторник 4 февраля температура воздуха в северной части Центрального округа опустится до -5 градусов, правда днем опять потеплеет до +1, а также пройдет небольшой снегопад.

В ночь на среду вновь похолодает, уже до -6 — -11 градусов, и днем 5 февраля минусовая температура будет держаться на уровне -3 — -8 градусов. В четверг и пятницу температура воздуха будет опускаться по ночам до -9 — -11, а днем держаться на уровне -5 — -10.

К следующим выходным холод отступит – в субботу потеплеет до -1 — -6 градусов, а в воскресенье до +1.