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10:47   1 Февраля 2020
Россия

Центральную Россию ожидает резкое похолодание, предупредил Гидрометцентр

Центральную Россию ожидает резкое похолодание, предупредил Гидрометцентр

Похолодание придет в центральные области европейской части России с 5 февраля, а начало недели пройдет в условиях весенней погоды.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «Российская газета», приводя слова заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Порошиной.

По ее словам, в ночь на вторник 4 февраля температура воздуха в северной части Центрального округа опустится до -5 градусов, правда днем опять потеплеет до +1, а также пройдет небольшой снегопад.

В ночь на среду вновь похолодает, уже до -6 — -11 градусов, и днем 5 февраля минусовая температура будет держаться на уровне -3 — -8 градусов. В четверг и пятницу температура воздуха будет опускаться по ночам до -9 — -11, а днем держаться на уровне -5 — -10.

К следующим выходным холод отступит – в субботу потеплеет до -1 — -6 градусов, а в воскресенье до +1.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #гидрометцентр #зима #похолодание #прогноз погоды #центральная россия

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