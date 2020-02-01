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10:26   1 Февраля 2020
Россия

Игорь Крутой назвал Александра Панайотова главным кандидатом на «Евровидение» от РФ

Игорь Крутой назвал Александра Панайотова главным кандидатом на «Евровидение» от РФ

Продюсер и композитор Игорь Крутой назвал певца Александра Панайотова главным претендентом на участие в «Евровидении — 2020» от России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Игоря Крутого, он думает, что руководство Первого канала «приняло решение по Панайотову процентов на 90».

Ранее продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта опроверг информацию о том, что Россию на конкурсе будет представлять телеведущая Ольга Бузова. Константин Эрнст в свою очередь заявил, что имя артиста, который поедет от России на «Евровидение — 2020», станет известно лишь в конце февраля.

Международный конкурс  «Евровидение» состоится в этом году в Роттердаме. В 2019 году Россию представлял певец Сергей Лазарев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евровидение #общество #первый канал #игорь крутой

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