Новые правила увольнения россиян вступили в силу с 1 февраля

Новые стандарты Минтруда России относительно увольнений вступают в силу 1 февраля. По новым правым правилам сотруднику в случае ухода обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки. Она содержит информацию длительности работы сотрудника у конкретного работодателя.

По данным «Известий» новые правила увольнения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Ранее стало известно, что с 1 июля вступил закон о введении электронных трудовых книжек.