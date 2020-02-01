Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Урала заснял на видео падение метеора

Житель Урала заснял на видео падение метеора

 Минтранс предлагает увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предлагает увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

 Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением
Великобритания официально вышла из ЕС

Великобритания официально вышла из ЕС

 МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса

МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса
Житель Урала заснял на видео падение метеора

Житель Урала заснял на видео падение метеора

 Минтранс предлагает увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предлагает увеличить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

 Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением
Великобритания официально вышла из ЕС

Великобритания официально вышла из ЕС

 МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса

МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса
10:27   1 Февраля 2020
Россия

Новые правила увольнения россиян вступили в силу с 1 февраля

Новые правила увольнения россиян вступили в силу с 1 февраля

Новые стандарты Минтруда России относительно увольнений вступают в силу 1 февраля. По новым правым правилам сотруднику в случае ухода обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Форма СТД-Р представляет собой аналог выписки из трудовой книжки. Она содержит информацию длительности работы сотрудника у конкретного работодателя.

По данным «Известий» новые правила увольнения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Ранее стало известно, что с 1 июля вступил закон о введении электронных трудовых книжек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#увольнение #трудовая книжка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...