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10:23   1 Февраля 2020
Весь мир

МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса

МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса

Министр иностранных дел Китая в Ван И ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши заявил, что транспортная блокада, которую КНР устроили другие государства в связи со вспышкой нового типа пневмонии, является недопустимой.

Заявление министра в субботу приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.

«Несмотря на недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай. Такие меры, принимаемые, когда для кого-то настали тяжелые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы», — говорится в сообщении.

При этом Ван И в беседе с Мехмудом Куреши добавил, что Пекин рассчитывает на конструктивный подход Исламабада к сложившейся ситуации и на его поддержку в борьбе с вирусом 2019-nCoV.

В ответ Шах Мехмуд Куреши заверил, что Пакистан окажет Китаю всю возможную помощь, а также выразил уверенность в том, что китайский народ одержит победу над новым типом коронавируса.

МИД Китая назвал недопустимой транспортную изоляцию страны из-за коронавируса

Ранее США объявили о временном запрете въезда на свою территорию почти всех категорий иностранцев, побывавших в последнее время в Китае. Исключение составили только члены семей американцев и тех, кто имеет вид на постоянное жительство в США.

Также агентство Reuters сообщает, что власти Пакистана в связи со вспышкой пневмонии нового типа приостановили авиасообщение с Китаем.

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Автор: Александр Люблинский
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