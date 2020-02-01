Полиция Новокузнецка поймала преступника, сбежавшего из суда после оглашения приговора

Полиция Новокузнецка поймала Андрея Федорова, сбежавшего из суда после оглашения приговора. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

29 января 33-летнего Федорова приговорили к 15 годам колонии за грабеж. После оглашения приговора осужденный попросился в туалет, где ударил конвоира по лицу и сбежал. Преступника несколько дней искали. Федорову удалось изменить внешность, поэтому его долго не могли найти по ориентировкам.

В результате мужчину задержали в подъезде одного из домов в Новокузнецке, где он прятался от правоохранителей. Сейчас в отношении него завели еще одно уголовное дело — за применение насилия в отношении представителя власти. Скорее всего, за это преступление ему добавят срок к уже существующему приговору.