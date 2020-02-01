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 Токаев заявил Мишустину, что с радостью принимает приглашение на парад Победы

Токаев заявил Мишустину, что с радостью принимает приглашение на парад Победы
10:01   1 Февраля 2020
Весь мир

Токаев заявил Мишустину, что с радостью принимает приглашение на парад Победы

Токаев заявил Мишустину, что с радостью принимает приглашение на парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что с удовольствием принимает приглашение на праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

«Что касается 75-летия Дня победы, естественно, с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы», — заявил Токаев, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

При этом казахский лидер назвал Победу над фашистской Германией в 1945 великой победой, отметив, что этот праздник общий для наших народов.

По словам Токаева, в Казахстане парад Победы пройдет накануне – 8 мая.

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Автор: Александр Люблинский
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