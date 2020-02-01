Официальные лица США считают, что ликвидировали главаря «Аль-Каиды»* в Йемене

Официальные лица США уверены, что главарь террористического бандформирования «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим ар-Райми ликвидирован в ходе воздушной атаки в Йемене, пишет газета The New York Times.

Источники издания сообщили, что американские военные в течение нескольких месяцев вычисляли местонахождение ар-Райми. В ноябре 2019 года информатор в Йемене сообщил ЦРУ эту информацию, и далее американская разведка искала его с помощью дронов. Авиаудар был нанесен в январе.

Сообщается, что официальные лица США хотят получить дополнительные подтверждения ликвидации, после чего объявят об уничтожении террориста.

The New York Times отмечает, что в Йемене ар-Райми признали виновным в планировании убийства посла США и приговорили к тюремному заключению, но он смог бежать.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.