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 Армия Сирии уничтожила боевую технику террористов в Идлибе

Армия Сирии уничтожила боевую технику террористов в Идлибе
7:28   1 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии уничтожила боевую технику террористов в Идлибе

Армия Сирии уничтожила боевую технику террористов в Идлибе

Правительственная армия Сирии обратила в бегство боевиков, которые за прошедшие сутки совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации, и захватила и уничтожила военную технику, оставленную ими при отступлении, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

Всего сирийские военные захватили или уничтожили 11 танков, 19 бронетранспортеров и БМП, 62 оснащенных пулеметами пикапа, девять «джихад-мобилей», четыре РСЗО, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотника.

Специальный корреспондент ФАН в Сирии сфотографировал и снял на видео уничтоженную военную технику исламистов.

Судя по этим кадрам, джихадисты были очень хорошо вооружены и могли причинить огромный вред населенным пунктам на севере Сирии и их мирному населению.

Контрнаступление правительственной армии САР не позволило террористам применить свое вооружение и помогло избежать жертв и ущерба.

 

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб

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