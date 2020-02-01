Армия Сирии уничтожила боевую технику террористов в Идлибе

Правительственная армия Сирии обратила в бегство боевиков, которые за прошедшие сутки совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации, и захватила и уничтожила военную технику, оставленную ими при отступлении, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

Всего сирийские военные захватили или уничтожили 11 танков, 19 бронетранспортеров и БМП, 62 оснащенных пулеметами пикапа, девять «джихад-мобилей», четыре РСЗО, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотника.

Специальный корреспондент ФАН в Сирии сфотографировал и снял на видео уничтоженную военную технику исламистов.

Судя по этим кадрам, джихадисты были очень хорошо вооружены и могли причинить огромный вред населенным пунктам на севере Сирии и их мирному населению.

Контрнаступление правительственной армии САР не позволило террористам применить свое вооружение и помогло избежать жертв и ущерба.