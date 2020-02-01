Смоленские следователи провели парад для одного ветерана в деревне Богородицкое

Парад для фронтовика Михаила Кугелева провели смоленские следователи во дворе его дома в деревне Богородицкое, сообщает издание «Победа РФ».

«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично «спасибо», – обратился к ветерану глава СУ СК РФ по Смоленской области Анатолий Уханов.

В торжественном мероприятии лучастие марша около 200 человек: офицеры следственного комитета, курсанты военной академии, военнослужащие и юнармейцы, военный оркестр.

Как пишет газета «Рабочий путь», после парада ветеран пригласил сотрудников следственного комитета в гости, угостил чаем, рассказал о подвигах однополчан, тяжелом военном времени и страшной цене Победы.