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7:12   1 Февраля 2020
Россия

Смоленские следователи провели парад для одного ветерана в деревне Богородицкое

Смоленские следователи провели парад для одного ветерана в деревне Богородицкое

Парад для фронтовика Михаила Кугелева провели смоленские следователи во дворе его дома в деревне Богородицкое, сообщает издание «Победа РФ».

«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично «спасибо», – обратился к ветерану глава СУ СК РФ по Смоленской области Анатолий Уханов.

В торжественном мероприятии лучастие марша около 200 человек: офицеры следственного комитета, курсанты военной академии, военнослужащие и юнармейцы, военный оркестр.

Смоленские следователи провели парад для одного ветерана в деревне Богородицкое

Как пишет газета «Рабочий путь», после парада ветеран пригласил сотрудников следственного комитета в гости, угостил чаем, рассказал о подвигах однополчан, тяжелом военном времени и страшной цене Победы.

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Автор: Мария Милкевич
#ветеран #смоленская область #великая отечественная война

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