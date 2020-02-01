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Сенат США опубликует третью часть доклада о «вмешательстве РФ в выборы»

Сенат США опубликует третью часть доклада о «вмешательстве РФ в выборы»

 Косачев смотрит с оптимизмом на перспективу отношений РФ с Британией после Brexit

Косачев смотрит с оптимизмом на перспективу отношений РФ с Британией после Brexit
6:11   1 Февраля 2020
Весь мир

Сенат США опубликует третью часть доклада о «вмешательстве РФ в выборы»

Сенат США опубликует третью часть доклада о «вмешательстве РФ в выборы»

Комитет сената США по разведке намерен обнародовать третью часть доклада о «вмешательстве РФ» в американские выборы 2016 года на следующей неделе, пишет газета Hill.

По информации издания, в тексте будет говориться о мерах, предпринятых администрацией президента США Барака Обамы в ответ на «взломы и дезинформацию» со стороны России.

Глава комитета Ричард Барр надеется, что публикация состоится в начале следующей недели, но источник в конгрессе США сообщил, что она может быть отложена, если слушания по делу об импичменте президенту Дональду Трампу продолжатся после субботы.

Напомним, полную версию отчета начали публиковать в июле 2019 года, вторая часть доклада была опубликована в октябре 2019 года.

 

Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года закончил расследование, продлившееся более двух лет. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, но не нашел никаких свидетельств «сговора» Трампа с Россией.

Москва, как и ранее, отвергла эти обвинения.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #вмешательство

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