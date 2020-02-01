Косачев смотрит с оптимизмом на перспективу отношений РФ с Британией после Brexit

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев выразил мнение в Facebook, что после Brexit отношения между Россией и Великобританией могут улучшиться.

Напомним, Великобритания вышла из Евросоюза в 23.00 31 января (в 02.00 1 февраля по московскому времени).

Косачев отмечает, что большинство экспертов не предрекают перемен в лучшую сторону, поскольку британцы и в составе ЕС традиционно вели жесткую политику в отношении России, особенно после инцидента со Скрипалями.

«Однако я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть», — добавил он.

Косачев уверен, что России проще строить отношения с суверенными государствами, которые руководствуются преимущественно собственными интересами, а сотрудничество с РФ объективно ничем не противоречит британским интересам.

По его словам, теперь Лондону не нужно будет оглядываться на вечную антироссийскую истерию Польши и Прибалтики, что сейчас мешает разумным силам в Брюсселе хоть как-то исправить отношения с Россией.

В заключение Косачев предположил, что когда-нибудь может даже возникнуть «антиеэсовская коалиция» США, Великобритании и России, хотя пока это и звучит безумно.