Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

Количество заразившихся коронавирусом в Китае на данный момент составило 11791 человека, умерли 259 человек, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

За сутки до этого поступала официальная информация о 9692 заболевших и 213 умерших.

«По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций информацию о 11791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц», — гласит сообщение.

Таким образом, за прошедшие сутки зафиксированы 2102 новых случая заражения, в Гонконге – 13, в Макао – 7, на Тайване – 10.

Еще 17988 человек находятся под подозрением на новый тип коронавируса и свыше 118,4 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, помещены под наблюдение.