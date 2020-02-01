Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

 Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

 Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit

Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit
Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

 Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

 Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit

Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit
3:13   1 Февраля 2020
Весь мир

Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit

Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit

Евросоюз нацелен на амбициозное партнерство с Великобританией в сфере торговли, внешней политики, обороны и безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны», — отметил он.

Напомним, в пятницу спустя три с половиной года наконец состоялся Brexit и начался переходный период. На его протяжении все остается практически неизменным, и сторонам предстоит договориться о дальнейшем сотрудничестве после завершения переходного периода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ес #великобритания #брексит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...