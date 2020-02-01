Евросоюз нацелен на партнерство с Лондоном после Brexit

Евросоюз нацелен на амбициозное партнерство с Великобританией в сфере торговли, внешней политики, обороны и безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны», — отметил он.

Напомним, в пятницу спустя три с половиной года наконец состоялся Brexit и начался переходный период. На его протяжении все остается практически неизменным, и сторонам предстоит договориться о дальнейшем сотрудничестве после завершения переходного периода.