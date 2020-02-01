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2:46   1 Февраля 2020
Россия

Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

Сенатор от Крыма поддержал позицию Аксенова по скандалу с блокадниками в Керчи

Член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал мнение главы республики Сергея Аксенова по поводу скандала с вручением «хлеба» блокадникам в Керчи. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд.ру».

Ранее Аксенов объяснил, что глава Керчи Мая Хужина и ее заместительница будут уволены, так как действовали глупо и неправильно, без должного уважения к блокадникам и членам их семей.

«В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится», – выразил мнение Цеков.

Он предположил, что если Аксенов сказал, что чиновники будут уволены, то так оно и будет. Сенатор поддержал это жесткое решение, назвав его «хорошей наукой для всех чиновников».

Напомним, 27 января глава Керчи в компании нескольких городских чиновников посетили 11 проживающих в городе блокадников. Старикам вручили медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета», а также, по сообщениям СМИ, по «символическому» батону белого хлеба. Пользователи соцсетей также возмутились контрастом между скромной обстановкой квартир ветеранов и шубами чиновниц.

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Автор: Мария Милкевич
#скандал #керчь #блокадники

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