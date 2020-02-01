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Помпео заявил, что приход Китая на Украину бросает вызов США

Помпео заявил, что приход Китая на Украину бросает вызов США

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2:05   1 Февраля 2020
Весь мир

Помпео заявил, что приход Китая на Украину бросает вызов США

Помпео заявил, что приход Китая на Украину бросает вызов США

Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил в интервью телеканалу ABC, что приход Китая на Украину бросает вызов США, а действия Пекина «не идут на пользу украинскому народу».

О чем конкретно идет речь, госсекретарь не уточнил.

«У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, (они) делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — сказал Помпео.

Он добавил, что эти вопросы рассматривались на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #китай #помпео

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