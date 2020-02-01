Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

Власть на Украине могут снова свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — депутаты от партии «Слуга народа» — сделают очередной шаг для узаконивания продажи земли, уверен параментарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его выступление перед журналистами показал телеканал «112 Украина».

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», — заявил он.

Рабинович сказал, что члены его фракции заставили снизить максимальную площадь земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, но полностью свернуть процесс узаконивания рынка земли они не в состоянии.

Он считает, что уже на текущей сессионной неделе руководство страны «попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины».

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, снимающий с 1 октября 2020 года запрет на продажу сельскохозяйственных земель.