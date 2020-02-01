ProtonMail передаст российским властям информацию о «минерах»

Почтовый сервис ProtonMail сообщил об отключении аккаунтов пользователей, с которых рассылались письма о «минировании» российских объектов, и готовности предоставить российским властям данные о них.

В среду ФСБ и Роскомнадзор заявили, что почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария) заблокирован, потому что «минеры» активно использовали его в 2019 году и в январе 2020-го. Хотя Роскомнадзор неоднократно обращался в компанию с просьбой предоставить информацию о личностях злоумышленников, реакцией каждый раз был категорический отказ.

«Собственное расследование ProtonMail подтвердило, что угрозы о «минировании» были отправлены через сервис компании. Все аккаунты, задействованные в рассылке, были идентифицированы и навсегда отключены», — отмечается в релизе компании.

Уточняется, что российские власти могут получить все имеющиеся сведения об аккаунтах после подачи официального запроса через федеральную полицию Швейцарии.