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Более 110 палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля

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 ProtonMail передаст российским властям информацию о «минерах»

ProtonMail передаст российским властям информацию о «минерах»
0:35   1 Февраля 2020
Весь мир

ProtonMail передаст российским властям информацию о «минерах»

ProtonMail передаст российским властям информацию о «минерах»

Почтовый сервис ProtonMail сообщил об отключении аккаунтов пользователей, с которых рассылались письма о «минировании» российских объектов, и готовности предоставить российским властям данные о них.

В среду ФСБ и Роскомнадзор заявили, что почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария) заблокирован, потому что «минеры» активно использовали его в 2019 году и в январе 2020-го. Хотя Роскомнадзор неоднократно обращался в компанию с просьбой предоставить информацию о личностях злоумышленников, реакцией каждый раз был категорический отказ.

«Собственное расследование ProtonMail подтвердило, что угрозы о «минировании» были отправлены через сервис компании. Все аккаунты, задействованные в рассылке, были идентифицированы и навсегда отключены», — отмечается в релизе компании.

Уточняется, что российские власти могут получить все имеющиеся сведения об аккаунтах после подачи официального запроса через федеральную полицию Швейцарии.

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Автор: Мария Милкевич
#минирование

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