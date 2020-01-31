Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шаромыжничеством требование польского замминистра иностранных дел Павла Яблонского репараций от России за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

«Он добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности». Павел, перестаньте шаромыжничать», — заявила в Facebook российский дипломат.

Она также выразила надежду, что польские СМИ объяснят политику смысл и происхождение этого слова.