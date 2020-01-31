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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

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Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

 Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся

Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся
23:41   31 Января 2020
Весь мир

Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шаромыжничеством требование польского замминистра иностранных дел Павла Яблонского репараций от России за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

«Он добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности». Павел, перестаньте шаромыжничать», — заявила в Facebook российский дипломат.

Она также выразила надежду, что польские СМИ объяснят политику смысл и происхождение этого слова.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #захарова #польша #вторая мировая война

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