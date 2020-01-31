Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Школы в Забайкальском крае с пятницы приостановили работу из-за гриппа

Школы в Забайкальском крае с пятницы приостановили работу из-за гриппа
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

 Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся

Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Школы в Забайкальском крае с пятницы приостановили работу из-за гриппа

Школы в Забайкальском крае с пятницы приостановили работу из-за гриппа
Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

Зеленский попросил Госдеп США назначить спецпредставителя по Донбассу

 Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину

Украина закрыла въезд в страну Валерию Сюткину
Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

Захарова призвала замглавы МИД Польши перестать шаромыжничать после слов о репарациях

 Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся

Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся
22:35   31 Января 2020
Россия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате обрушения погиб один человек, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России», — заявила Петренко.

На место обрушения крыши отправлены криминалисты СК. Сейчас идет осмотр места происшествия, свидетели дают показания.

Недавно специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса «Петербургский» и заявили о необходимости реставрации. Во время демонтажа СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #санкт-петербург #дело #обрушение #бастрыкин #скк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...