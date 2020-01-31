Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате обрушения погиб один человек, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело. Его материалы по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК России», — заявила Петренко.

На место обрушения крыши отправлены криминалисты СК. Сейчас идет осмотр места происшествия, свидетели дают показания.

Недавно специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса «Петербургский» и заявили о необходимости реставрации. Во время демонтажа СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши.