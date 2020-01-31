Трамп разрешил американским солдатам использовать противопехотные мины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил ограничения на использования противопехотных мин военнослужащими США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Исходя из твердой приверженности гарантировать способность наших вооруженных сил противостоять любым угрозам, президент США Дональд Трамп отменяет введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Министерство обороны США определило, что подобные ограничения ставят вооруженные силы в ущербное положение в ходе конфликта», — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что Пентагон введет новую политику по этому вопросу. Теперь в «исключительных» обстоятельствах американские солдаты могут использовать нестойкие наземные мины, которые снижают непреднамеренный ущерб для гражданских.