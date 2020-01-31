Самолет совершил аварийную посадку в Колумбии

Аварийную посадку в Барранкилье совершил пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca. Он вылетел из Боготы в Санта-Марту, но вынужден был сесть из-за технических проблем на борту, заявили в Управлении гражданской авиации Колумбии.

«Управление гражданской авиации сообщает, что примерно в 8:30 утра (16:30 по Москве) рейс №8484 авиакомпании Avianca, следовавший по маршруту Богота — Санта-Марта, объявил о чрезвычайной ситуации по причине отказа турбины и направился в аэропорт Барранкильи», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. На борту находились 124 пассажира.