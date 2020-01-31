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22:16   31 Января 2020
Весь мир

Самолет совершил аварийную посадку в Колумбии

Самолет совершил аварийную посадку в Колумбии

Аварийную посадку в Барранкилье совершил пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca. Он вылетел из Боготы в Санта-Марту, но вынужден был сесть из-за технических проблем на борту, заявили в Управлении гражданской авиации Колумбии.

«Управление гражданской авиации сообщает, что примерно в 8:30 утра (16:30 по Москве) рейс №8484 авиакомпании Avianca, следовавший по маршруту Богота — Санта-Марта, объявил о чрезвычайной ситуации по причине отказа турбины и направился в аэропорт Барранкильи», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. На борту находились 124 пассажира.

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Автор: Роман Самойлов
#самолет #пассажиры #колумбия #аварийная посадка #техническая неисправность

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