Посол РФ в Лондоне уверен, что отношения России и Британии наладятся

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин считает, что между Великобританией и Россией нет непримиримых противоречий, препятствующих нормальному развитию отношений.

В пятницу вечером наконец свершится Brexit, к которому Британия шла три с половиной года, и начнется переходный период. За это время Лондон должен договориться с другими странами о форматах сотрудничества в различных областях.

РИА Новости поинтересовалось у посла, может ли Brexit способствовать началу диалога между Москвой и Лондоном в практических областях.

«Наши отношения с Великобританией имеют давнюю историю примерно в 450 лет, и они развиваются циклично. Я должен сказать, что у нас нет непримиримых противоречий: ни идеологических, ни территориальных претензий. У нас вообще нет препятствий, которые бы мешали нормально развивать отношения», — ответил Келин.

Однако он подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от британской стороны, и именно она должна проявить инициативу. При наличии теснейших гуманитарных связей по линии культуры и образования субъективные проблемы преодолимы, подытожил посол.