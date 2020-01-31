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Национальный разведывательный центр Испании впервые возглавит женщина

Национальный разведывательный центр Испании впервые возглавит женщина
21:58   31 Января 2020
Весь мир

Национальный разведывательный центр Испании впервые возглавит женщина

Национальный разведывательный центр Испании впервые возглавит женщина

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании впервые возглавит женщина — Пас Эстебан Лопес станет новым директором ведомства. Об этом сообщает правительство королевства.

4 февраля пройдет заседание Совета министров, в ходе которого будет одобрено ее назначение.

«Она станет первой женщиной в истории испанской демократии, которая возьмет на себя эту ответственность во главе НРЦ — организации, которая координирует работу около 3,5 тысяч человек и которая выполняет задачу по снабжению председателя правительства и правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной арене», — сообщили в правительстве.

Женщина родилась в Мадриде в 1958 году. На посту главы НРЦ до этого был Феликс Санс Рольдан, который ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий.

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Автор: Роман Самойлов
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