Школы в Забайкальском крае с пятницы приостановили работу из-за гриппа

Школы в Забайкалье с пятницы приостановили свою работу из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал ТАСС зампред краевого Законодательного собрания Алексей Бутыльский.

Школьники временно будут обучаться дистанционно. Бутыльский заявил, что в регионе работает штаб, к решению проблемы привлечены Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня.

«Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими в части температурного режима <…> Мы понимаем, что заболевание коварное в части своих проявлений, есть инкубационный период <…> Будем настороже, дополнительные меры примем <…> Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся», — отметил он.

Бутыльский добавил, что массовые мероприятия в Забайкалье будут ограничены.