Госдеп США намерен и дальше вводить санкции против РФ из-за Крыма

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус заявила о намерении Штатов продолжать вводить антироссийские санкций из-за возвращения Крыма в состав России. Об этом чиновница заявила в своем аккаунте в Twitter.

Ортагус в своем заявлении назвала возвращение полуострова под российский суверенитет «оккупацией», несмотря на то, что решение о присоединении к РФ было принято крымчанами на референдуме, проведенном в 2014 году.

«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не станет поддерживать мир в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — сообщила Ортагус.

Напомним, 29 января США ввели очередные санкции против железнодорожной компании, осуществляющей перевозку пассажиров в Крым. В Госдуме РФ такие меры назвали «бесперспективными», напомнив, что Штаты не могут повлиять ограничительными мерами на российского железнодорожного перевозчика.

Ранее депутат Наталья Поклонская сравнила антироссийские санкции США с книгой жалоб в магазине, в которую «что-то пишут», но толку от этого нет.