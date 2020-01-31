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 Бастрыкин контролирует проверку обрушения СКК в Петербурге

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21:22   31 Января 2020
Россия

Бастрыкин контролирует проверку обрушения СКК в Петербурге

Бастрыкин контролирует проверку обрушения СКК в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-службе ведомства в пятницу, 31 января.

Напомним, во время демонтажа СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши. Сотрудники МЧС нашли под завалами тело рабочего.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые опрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию.

СКК «Петербургский» построили к проведению Олимпиады 1980 года в Москве. Недавно специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса и заявили о необходимости реставрации. После окончания строительных работ планировалось возвести хоккейную арену на 20 тысяч зрительских мест.

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Автор: Арсений Аскольский
#рф #скк

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