Бастрыкин контролирует проверку обрушения СКК в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-службе ведомства в пятницу, 31 января.

Напомним, во время демонтажа СКК обрушилось 80% конструкций стен и крыши. Сотрудники МЧС нашли под завалами тело рабочего.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые опрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию.

СКК «Петербургский» построили к проведению Олимпиады 1980 года в Москве. Недавно специалисты обнаружили аварийное состояние крыши комплекса и заявили о необходимости реставрации. После окончания строительных работ планировалось возвести хоккейную арену на 20 тысяч зрительских мест.