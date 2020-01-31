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21:21   31 Января 2020
Весь мир

Внедорожник попытался прорваться на территорию резиденции Трампа

Внедорожник попытался прорваться на территорию резиденции Трампа

Неизвестные люди попытались прорваться на внедорожнике на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN.

Внедорожник смог прорваться через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу. Чтобы остановить его охране пришлось открыть огонь. Дональд Трамп вместе с женой должен был приехать в резиденцию в пятницу, 31 января, во второй половине дня.

В полиции заявили, что неизвестные попытались скрыться, но их задержали.

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Автор: Роман Самойлов
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