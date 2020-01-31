Внедорожник попытался прорваться на территорию резиденции Трампа

Неизвестные люди попытались прорваться на внедорожнике на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN.

Внедорожник смог прорваться через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу. Чтобы остановить его охране пришлось открыть огонь. Дональд Трамп вместе с женой должен был приехать в резиденцию в пятницу, 31 января, во второй половине дня.

В полиции заявили, что неизвестные попытались скрыться, но их задержали.