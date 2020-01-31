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21:39   31 Января 2020
Весь мир

Депутаты ГД РФ назвали требования Польши выплатить репарации абсурдными и циничными

Депутаты ГД РФ назвали требования Польши выплатить репарации абсурдными и циничными

Российские депутаты сочли абсурдными слова польского замминистра иностранных дел Павла Яблонского о «безоговорочном» праве страны на возмещение Россией ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны.

Депутат Дмитрий Новиков заявил, что у этих требований политическая подоплека.

«Характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным еще и еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, а на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день», — выразил мнение он.

Также парламентарий назвал подобные заявления циничными. Он предложил вспомнить, сколько советских солдат погибло при освобождении Польши от гитлеровских войск, чтобы понять, кто на самом деле и от кого вправе требовать выплат. При этом он подчеркнул, что Россия так не поступает, «исходя из уважения к элементарным фактам прошлого и памяти героев».

Депутат Дмитрий Белик заявил, что требование Яблонского является осознанным нежеланием антироссийски настроенных иностранных политиков признавать исторические факты. По его словам, с этой тенденцией надо бороться на всех уровнях.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша #вторая мировая война

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