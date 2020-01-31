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21:02   31 Января 2020
Россия

Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной избрания предстоятелем РПЦ

Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной избрания предстоятелем РПЦ

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной с момента избрания предстоятелем русской православной церкви (РПЦ). Он отметил вклад патриарха в становлении нравственных ценностей в России, сообщает на сайте мэра.

«Ваше мудрое слово вызывает живой отклик в сердцах миллионов верующих, помогает обрести духовную опору и смысл жизни. Невозможно переоценить Ваш вклад в утверждение нравственных ценностей, укрепление гражданского мира и межконфессионального согласия, развитие церковно-общественного диалога в нашей стране и ее столице», — отметил Собянин.

Правительство столицы реализует крупные культурные, социальные и просветительские проекты вместе с РПЦ. С 2011 по 2018 год в Москве было отреставрировано более 50 храмов.

1 февраля 2009 года прошла интронизация патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

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Автор: Роман Самойлов
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