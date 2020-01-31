Страны НАТО обсудят возможную «реконфигурацию» миссии в Афганистане

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил о возможной «передислокации и реконфигурации» миссии в Афганистане: этот вопрос он обсудил с главой Пентагона Марком Эспером.

По словам итальянского министра, у Италии есть «значительный» военный контингент, размещенный в западной части Афганистана, в частности, в городе Герат.

«Мы обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе», — заявил Гуэрини, цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что любая оценка возможных действий НАТО в Афганистане должна проводиться вместе с Вашингтоном.

Ранее сообщалось о смерти одного из главарей запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* в результате авиаудара афганских ВВС. До этого террористы убили 14 военных ВС Афгана во время очередного нападения, в ответ афганские солдаты уничтожили семерых боевиков.

*организация признана в РФ террористической и запрещена на территории страны.