Блокадники Керчи получили путевки в санатории после скандала с поздравлением хлебом

Блокадники Керчи, которых в начале недели поздравили хлебом и медалями, согласились бесплатно отдохнуть в санаториях. Об этом сообщает «Интерфак» со ссылкой на первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса.

По словам парламентария, он встретился с восемью блокадниками из 11, все согласились на путевки — в Евпаторию и Ялту, — на две недели. К оставшимся блокадникам он пообещал вернутся в понедедельние.

«Эти люди заслужили большего», — сказал Фикс.

Он уточнил, что многие поедут с сопровождающими, потому что самой младшей из блокадников, живущих в Керчи, 88 лет.

По словам Фукса, блокадников удивил резонанс, возникший после их поздравления керченскими чиновниками. Многие, заявил он, уважительно относятся к главе горсовета Мае Хужиной, которая после скандала написала заявление о снятии с должности.

Ранее стало известно, что глава городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербул 27 января поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных фото женщины в шубах вручают выпечку и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали акцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить крымских чиновниц заместителя безотлагательно, в течение дня. Он заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании.

Внеочередное заседание горсовета Керчи, на котором рассмотрят вопросы о снятии с должностей главы парламента и ее заместителя состоится 3 февраля.