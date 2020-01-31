Российские ученые совершили поход к самому древнему льду на планете

Первый научный поход в неисследованную часть Антарктиды совершили ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). По расчетам исследователей, там находится самый древний лед на Земле, возраст которого более одного миллиона лет.

«24–30 января 2020 года состоялся первый научный поход в ранее неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием Ледораздел B. Интерес к этому труднодоступному месту антарктического ледникового щита связан с тем, что, по расчетам ученых ААНИИ, здесь на глубине 2–3 километров должен находиться древнейший на Земле лед возрастом существенно больше миллиона лет», — говорится в сообщении пресс-службы института.

Чтобы подтвердить свои предположения, ученые должны собрать дополнительные сведения, такие, как температура поверхности ледника и скорость снегонакопления. Получить эти данные можно только путем наземных наблюдений.

В походе ученые выполняли различные наблюдения, измеряли высоту ледника, брали пробы снега, измеряли его плотность. Лагерь для отдыха был разбит в месте, куда «не ступала нога человека». В течение еще двух дней ученые брали необходимые пробы и бурили скважину глубиной более 20 метров.

«Вскрыт шурф глубиной 2 метра, в котором была изучена стратиграфия и плотность снежной толщи, отобраны пробы на изотопный и химический составы снега, проведены методические работы по измерению скорости распространения радиоволн в снежной толще», — объяснили в институте.

Результаты исследования будут проанализированы летом этого года. Если на Ледоразделе B организуют глубокое бурение ледника, то это позволит изучить древнейший лед на Земле и узнать причины климатических изменений, которые произошли на планете более одного миллиона лет назад.