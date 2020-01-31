МИД Польши заявил о праве на репарации от РФ за «преступления» СССР

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы требовать от Москвы выплату репараций за якобы «военные преступления» СССР во время Второй мировой войны.

Об этом Яблонский заявил в интервью Radio Zet, подчеркнув, что право Польши на репарации от России «абсолютно безоговорочно».

«Если кто-то совершает военные преступления… нет причин не говорить об этом», — сообщил заместитель министра иностранных дел Польши.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР. В российском МИД заявили, что слова украинского главы «переходят всякие границы», а подобные исторические оценки назвали «преступными».